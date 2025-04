Roma, risultati da record! Imbattuta per 17 partite consecutive in Serie A: l’ultima volta fu con Spalletti

Roma, che record! Giallorossi imbattuti da 17 partite consecutive in Serie A. L’ultima volta fu con Spalletti in panchina

Nella 33ª giornata di Serie A, la Roma ha superato l’Hellas Verona per 1-0 allo Stadio Olimpico, estendendo a 17 la serie di partite senza sconfitte e agganciando il Bologna al quinto posto con 57 punti, a sole 2 lunghezze dalla zona Champions League. Il match è stato deciso da un gol di Shomurodov, frutto di una splendida azione di Soulé.

Sabato prossimo i giallorossi, guidati da Ranieri, affronteranno la capolista Inter a San Siro. I numeri della Roma in campionato, specialmente nel 2025, sono impressionanti: con la vittoria contro il Verona, la squadra è rimasta imbattuta per 17 partite consecutive in Serie A (12 vittorie e 5 pareggi), un risultato che non si vedeva dal periodo gennaio-maggio 2016 sotto la guida di Luciano Spalletti (14 vittorie e 3 pareggi).