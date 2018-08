Dopo l’ultima stagione passata in prestito al Cagliari, il difensore decide di tornare in patria al Vasco Da Gama, per rilanciarsi definitivamente

Nuova avventura per Leandro Castan. Il classe 86′, dopo la rescissione con la Roma, ha deciso di sposare il progetto del Vasco da Gama, per dare una sforzata alla sua carriera. Nella squadra brasiliana si è appena trasferito Maxi Lopez, dopo tante gioie ottenute nel Bel Paese a testimonianza della bontà del progetto del Vasco.

Ecco le dichiarazioni di Leandro dopo la firma: «Sono piuttosto contento di indossare questa maglia, molto felice di essere giunto qui al Vasco. Il problema che ho avuto mi ha fatto maturare come uomo. Mi piace affrontare nuove sfide, sono tornato a giocare e non sono ancora felice come. Voglio essere di nuovo un campione, vincere titoli e finché non torno a quel livello, non mollerò. I tifosi da me possono aspettarsi corsa e tanta volontà. Devo difendere gli obiettivi del Vasco come se fossero un piatto di cibo».

Ecco le parole espresse dal presidente del club brasiliano Alexandre Campello: «Seguendo il nostro progetto di sviluppo della squadra, sapevamo che i sarebbero stati desiderosi di alcuni innesti e siamo lieti di portare qui Leandro Castan e Vinícius Araújo. Due atleti famosi, di grande valore. Vorrei ringraziare i tifosi che hanno mostrato la loro forza nei social network».