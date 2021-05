Roma, il saluto a Bruno Peres accolto come un idolo in Turchia – VIDEO

La Roma ha salutato con un video Bruno Peres, il suo addio ai giallorossi è quindi ufficiale: comincia l’avventura con il Trabzonspor

Bruno Peres ha salutato qualche giorno fa l’Italia dopo le esperienze con Torino e Roma. Il terzino destro brasiliano ha firmato un contratto triennale con il Trabzonspor ed è già arrivato in Turchia. Diversi tifosi lo hanno accolto come un idolo. Folla in visibilio anche per Gervinho, proveniente dal Parma.

Come spesso è accaduto negli ultimi anni una squadra turca ha fatto spesa in Italia. Intanto pochi minuti fa la Roma ha salutato Bruno Peres con un video sul suo profilo Twitter ufficiale: