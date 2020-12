De Zerbi deluso: «Dovevamo osare di più» – VIDEO

Roberto De Zerbi ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto contro la Roma. Le parole del tecnico del Sassuolo

Roberto De Zerbi ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto contro la Roma. Le parole del tecnico del Sassuolo.

«Nel nostro lavoro ci sono tante possibilità di prendere scuse. La verità è che non stiamo bene, abbiamo giocatori importanti fuori e altri importanti che non sono al meglio. Un’altra valutazione è che dobbiamo avere più convinzione. Nel primo tempo nel giro palla abbiamo fatto bene. Potevamo chiudere l’azione con più uomini in un paio di occasioni. Paradossalmente abbiamo fatto meglio nel primo che nel secondo tempo. Le partite le dobbiamo conquistare con più forza e più convinzione».