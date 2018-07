L’Avellino ferma la Roma sull’1 a 1 nella seconda amichevole estiva per i giallorossi. Al gol di Shick risponde Paghera nel recupero

La Roma viene fermata dall’Avellino sull’1 a 1 nella seconda amichevole stagionale tenutasi allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Entrambe le reti del match sono arrivate nel secondo tempo. Per i giallorossi è Schick a segnare il primo gol al 61esimo con un eccellente colpo di testa su assist di Perotti. L’attaccante ceco in questa prima fase della stagione ha già segnato 4 gol in 2 partite. La Roma si fa però recuperare nei minuti finali. Paghera beffa infatti il portiere Fuzato al 92esimo con un gran destro da fuori aerea che vale il pareggio per gli irpini.

Nel post partita l’allenatore giallorosso Eusebio di Francesco, che potrebbe presto accogliere in rosa l’estero del Bordeaux Malcom, si è molto lamentato per le condizioni del campo da gioco: «Campo indecente, non si può giocare a calcio così. L’importante è che non si sia fatto male nessuno. Se l’avessi saputo… Sulla partita non ho valutato niente, non possiamo giocarci. – ha detto il tecnico – I campi di lavoro erano evidenti, i miei giocatori pensavano di più a non farsi male. Mi dispiace perché pensavo di trovare un contorno migliore. Tutto molto bello esternamente, meno bello sul campo che è la cosa che interessa di più. Faccio i complimenti all’Avellino, giocare dopo aver saputo determinate cose è difficile».