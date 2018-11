Il Fenerbahçe, 13° in classifica nella Super Lig turca, cerca rinforzi per gennaio: occhi su Juan Jesus, pronti 11 milioni per la Roma.

Sirene turche per il difensore della Roma Juan Jesus. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo locale “Fanatik”, infatti, il Fenerbahçe, protagonista di un avvio di stagione disastroso in Super Lig, è in cerca di rinforzi a gennaio e avrebbe messo gli occhi, fra gli altri, sul giocatore giallorosso. Il brasiliano non è un titolarissimo di Di Francesco, ma il tecnico pescarese lo ha spesso impiegato come rincalzo importante nel reparto arretrato, anche per far rifiatare qualcuno dei titolari considerato l’impegno della Lupa in Champions League e le energie che porta via il parteciparvi.

Il club di Istanbul, al momento soltanto 13° in classifica, appare intenzionato a fare sul serio per l’ex nerazzurro: il D.s. Comolli ha rapporti molto buoni con il suo collega Monchi e in generale con la dirigenza giallorosso, e le basi della trattativa, al momento in fase preliminare, sarebbero già state gettate. La Roma valuta il costo del cartellino di Juan Jesus 11 milioni di euro, e proprio su quella base le parti hanno avviato la discussione. Fino a questo momento il brasiliano ha collezionato 6 presenze stagionali e un goal in Serie A e 2 presenze in Champions League. Il suo futuro, però, potrebbe essere in Turchia.

