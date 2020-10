Roma, Smalling sulla via del recupero: parzialmente in gruppo

Chris Smalling si è allenato parzialmente in gruppo: Fonseca spera di recuperarlo per il match di Europa League tra Roma e CSKA Sofia

La Roma e Paulo Fonseca sperano di riavere Chris Smalling già per la gara di giovedì in Europa League contro il CSKA Sofia. Il difensore, reduce da una distorsione al ginocchio, è sulla via del recupero e si è allenato parzialmente in gruppo nella seduta di oggi a Trigoria.

Sarà decisiva la seduta di rifinitura, in programma domani, per avere qualche certezza in più sul possibile impiego dell’ex difensore del Manchester United al centro della difesa giallorossa contro la squadra bulgara.