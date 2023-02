Roma-Smalling, nodo rinnovo: tutto nelle mani dell’inglese

Con la partita contro l’Empoli Chris Smalling raggiungerà il 50% delle partite stagionali e toccherà a lui decidere se rinnovare o meno con la Roma

Con la partita contro l’Empoli Chris Smalling raggiungerà il 50% delle partite stagionali e toccherà a lui decidere se rinnovare o meno con la Roma.

Lo svela La Gazzetta dello Sport secondo cui il centrale inglese, corteggiato dall’Inter in queste ultime settimane e in scadenza a giugno, potrebbe decidere cosa fare del suo futuro a Roma. La società ha già in mano le carte da firmare, ma la palla passa a Smalling.