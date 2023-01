Roma, Smalling pensa al ritorno in Premier League

Chris Smalling, in scadenza di contratto con la Roma, potrebbe decidere di far ritorno in Premier al termine della stagione

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Chris Smalling starebbe pensando di tornare in Premier League al termine della stagione. Il difensore ex Manchester United è infatti in scadenza con la Roma.

Il club giallorosso ha offerto un rinnovo biennale non trattabile a cifre inferiori rispetto allo stipendio attuale (3.5 milioni di euro attuali contro 2.5). Sull’inglese, oltre a vari club della Premier, ci sono anche Inter e Juventus.