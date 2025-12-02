Roma News
Roma, per Gasperini c’è un problema da risolvere: il tecnico giallorosso deve trovare una soluzione al più presto. Le ultime sul club capitolino
Roma, la sconfitta contro il Napoli apre la strada ad una nuova riflessione in casa giallorossa. La squadra sembra Soulé-dipendente
Secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma ha un problema evidente che sta diventando una costante stagionale: la “Soulé-dipendenza”. Quando il talento argentino non si accende, l’intera manovra offensiva giallorossa si inceppa, rendendo tutto più difficile. È un copione già visto in campionato contro l’Inter e in Europa League contro Lilla e Viktoria Plzen, che si è ripetuto drammaticamente domenica sera contro il Napoli, dove la squadra è apparsa floscia e priva di energia offensiva.
Antonio Conte ha preparato la partita di domenica partendo da un ragionamento semplice: bloccare la fonte di pericolo maggiore. Il pensiero è andato subito a Matias Soulé, finora il più decisivo tra i giallorossi con 5 reti totali tra campionato e coppe, oltre ad assist pesanti nei big match contro Lazio e Fiorentina. Il tecnico del Napoli ha quindi predisposto una “gabbia” tattica specifica, affidandolo alla marcatura strenua di Buongiorno con i raddoppi costanti di Olivera. Privato dello spazio vitale per i suoi strappi, i rientri e l’uno contro uno a campo aperto, Soulé è andato in difficoltà, esattamente come successo contro l’Inter di Bastoni. La conseguenza diretta è stata la sterilità offensiva della Roma: appena due tiri in porta in tutta la gara, la peggior prestazione offensiva dallo scorso 16 marzo contro il Cagliari.
Senza gli spunti di Matias, la Roma si è arenata. Il resto del reparto avanzato non ha la stessa brillantezza né qualità: Ferguson ha fallito l’ennesima occasione per rilanciarsi, mentre elementi chiave come Dybala e Bailey sono ancora molto indietro di condizione, come sottolineato dallo stesso Gasperini a fine gara. Pellegrini ha giocato una buona partita, ma dovrebbe essere un corollario, non la soluzione principale ai problemi offensivi. L’apporto dei centravanti di ruolo, inoltre, è misero: soltanto 3 gol in due tra Ferguson e Dovbyk sono troppo pochi per sognare in grande.
I numeri certificano questa dipendenza: con 4 reti e 2 assist in Serie A, il 40% dei 15 gol totali della Roma passa dai piedi di Matias. Una percentuale significativa per una squadra che segna pochissimo. La media realizzativa attuale di 1,15 gol a partita è preoccupante e storicamente insufficiente per ambire alla zona Champions. Negli ultimi tre anni, la soglia minima per il quarto posto ha richiesto medie ben superiori (tra 1,42 e 1,58 gol a partita). Il confronto con l’estero è altrettanto impietoso: nessuna delle prime quattro squadre nei top 5 campionati europei segna poco come i giallorossi. Per invertire la rotta servono urgentemente i gol e, imprescindibilmente, serve ritrovare il miglior Soulé.
