La Roma è rimasta colpita nel doppio confronto con il CSKA Mosca dalle qualità di Ilzat Akhmetov: Monchi pensa al colpo dalla Russia.

Il D.s. della Roma, Monchi, è sempre stato un attento osservatore di talenti. Per questo motivo al dirigente giallorosso, secondo quanto riferisce il quotidiano romano “Il Tempo”, non sono sfuggite nel corso del doppio confronto con il CSKA Mosca in Champions League le qualità di Ilzat Akhmetov, giovane centrocampista russo classe 1997. L’esterno offensivo destro ha giocato su livelli molto buoni in entrambe le sfide con la squadra di Di Francesco, servendo anche un assist per il gol di Sigurdsson nella prima partita.

Il nome del giovane del CSKA è finito così sul taccuino del dirigente spagnolo, che ora pensa a lui come possibile rinforzo per la formazione capitolina. Dopo aver debuttato da professionista con il Rubin Khazan, Akhmetov è passato in forza al CSKA Mosca nel 2018 e con il club della capitale russa ha collezionato fino a questo momento in questa stagione 13 presenze in campionato e 4 presenze in Champions League. Per lui il futuro potrebbe presto parlare italiano.

