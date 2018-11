Salvio, futuro incerto: Inter, Roma, Napoli e Lazio ci pensano

L’argentino Salvio tratta il rinnovo con il Benfica, ma alla finestra ci sono 4 club di A: oltre all’Inter, la Roma, il Napoli e la Lazio.

Esperienza, qualità e gol: quello dell’esterno offensivo di destra Eduardo Salvio è un profilo che piace e non poco in Serie A. Quattro club, in particolare, secondo il quotidiano lusitano “O Jogo”, stanno al momento alla finestra e attendono novità dal Portogallo: l’Inter, in pole position, ma anche la Roma, il Napoli e la Lazio.

Agustin Jimenez, il manager di Salvio, alla sesta stagione con il Benfica quest’anno, dove si è trasferito nel 2012 al termine dell’esperienza con l’Atletico Madrid, continua a trattare con le Aquile per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2019, ma al momento non ci sono certezze su quello che sarà l’esito delle contrattazioni.

Qualora la fumata bianca non dovesse arrivare da qui a gennaio, il club di Lisbona potrebbe decidere di mettere Salvio sul mercato per non rischiare poi di perderlo a parametro zero. Per lasciar partire il giocatore argentino, il Benfica chiede ben 3 milioni di euro, ma la cifra non sembra poter spaventare le 4 società italiane, pronte a darsi battaglia per assicurarsi l’ala destra del Benfica.

INTER SU SALVIO: PRONTO UN ALTRO COLPO A ZERO