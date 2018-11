L’Inter è sulle tracce di Eduardo Salvio, esterno d’attacco del Benfica ex Atletico Madrid. Può liberarsi a parametro zero

Salvio è ancora un obiettivo dell’Inter. I nerazzurri seguono il giocatore argentino da diversi anni, sin dai tempi dell’Atletico Madrid. Il giocatore si è trasferito al Benfica nel 2012 a titolo definitivo ma il suo contratto è in scadenza a giugno. Esterno d’attacco classe 1990, El Toto può andare via a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Portogallo, l’interesse del club nerazzurro è ancora vivo. L’esterno d’attacco argentino è ancora un obiettivo e l’Inter potrebbe sfruttare la sua situazione contrattuale per piazzare un altro colpo a parametro zero dopo le operazioni de Vrij e Asamoah.

El Toto potrebbe essere un colpo solo per il prossimo mercato estivo a causa del passaporto del calciatore argentino. Il giocatore infatti ha il solo passaporto argentino cosa che quindi renderebbe impossibile tesserarlo a gennaio, avendo già l’Inter occupato le caselle per gli extracomunitari con Lautaro e Keita. L’Inter lo segue con interesse ma non potrà anticipare il suo arrivo a gennaio. I nerazzurri seguono Salvio per la prossima stagione. Pronto un altro colpo a parametro zero targato Ausilio? I nerazzurri seguono El Toto Salvio, pronto l’assalto.