Roma, test a Villa Stuart per Zaniolo: nei prossimi giorni visita in Austria

Prosegue il recupero di Nicolò Zaniolo dall’infortunio al ginocchio: nei prossimi giorni volerà in Austria per una nuova visita di controllo

Nicolò Zaniolo non rientrerà in campo per fine stagione, come inizialmente era previsto. Il recupero dall’infortunio al ginocchio non è completo al 100%, tanto da non permettergli di scendere in campo neanche con la Primavera.

Oggi il talento della Roma si è recato a Villa Stuart dove ha svolto dei test propedeutici a una nuova visita di controllo che sosterrà in Austria dal professor Fink. Il viaggio sarà programmato nei prossimi giorni. Si attende il via libera definitivo così da poter permettere a Zaniolo di allenarsi con i compagni.