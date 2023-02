Roma, Tiago Pinto: «Zaniolo ci ha bloccato il mercato»

Le parole di Tiago Pinto, dirigente della Roma, nel pre partita della gara di Serie A contro il Lecce. I dettagli

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Lecce e Roma.

PAROLE – «Mi dicono che non parlo mai, mercoledì ho parlato 35 minuti anche sulle parole di Mourinho. Avevo piacere di parlare di Lecce e di Corvino che è il miglior direttore sportivo d’Italia, poi mi fate la stessa domanda di mercoledì. Noi non abbiamo bisogno di pressioni, siamo una squadra con un leader che è Mourinho e siamo tutti nella stessa barca per portare avanti i nostri obiettivi e la Champions lo è per tante squadre. Noi oggi dobbiamo preoccuparci del Lecce. Zaniolo? Ci ha bloccato tanto il mercato, adesso andiamo avanti e non possiamo lamentarci e trovare scuse».