Totti su Gasperini: «Non so se essere fiducioso, valutiamolo; oggi non vedo nessuno migliore di me»

Francesco Totti è tornato protagonista al Tardini di Parma per la partita-evento “Operazione Nostalgia”, conclusa con un rocambolesco 7-7 tra grandi ex del calcio. Il leggendario capitano della Roma ha incantato il pubblico con un gol da centrocampo, mostrando lampi del suo immenso talento. A margine dell’incontro, Totti ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di gazzetta.it, soffermandosi sul nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, con parole di cautela, e rendendo omaggio a Claudio Ranieri, appena ritiratosi dalla panchina.

SU GASPERINI – «Gasperini? Non so se essere fiducioso o no, valutiamolo. Per allenare la Roma ci vuole tanta personalità, dovrà essere bravo a imporsi. Dobbiamo aspettare, ora non saprei giudicare».

SUL SUO STILE DI GIOCO – «Di certo è un buon allenatore, ma se devo essere sincero non mi fa impazzire. Io non riuscirei mai a giocare a tutto campo come vorrebbe lui».

SUL SUO ALLENATORE IDEALE – «Preferisco uno come De Zerbi, o magari Conte, Ancelotti…».

SU RANIERI – «Il mister ha fatto un lavoro eccezionale. Dobbiamo ringraziarlo perché ci ha sempre messo la faccia e ha riportato la Roma in Europa».

SU SE STESSO OGGI – «Sarei tra i primi tre, anzi a dire il vero non mi viene un giocatore in attività in Europa più forte del miglior Totti. Al momento non c’è, sono sincero».