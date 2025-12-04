Roma, obiettivo riscattare la sconfitta contro il Napoli. Il cammino in trasferta dei giallorossi in questo momento sorride a Gasperini. I numeri

Roma, la sconfitta contro il Napoli è già alle spalle. Ora la priorità è ripartire da Cagliari. E in trasferta i giallorossi sono i migliori in stagione

La miglior medicina dopo una caduta? Per la Roma, in questa stagione, sembra essere una sola: giocare lontano dall’Olimpico. Non sarà il rimedio che un medico prescriverebbe alla squadra di Gian Piero Gasperini, ma nei fatti si è rivelato quello più efficace. Ogni volta che la Roma è inciampata tra le mura amiche, la risposta è quasi sempre arrivata in trasferta, dove la formazione giallorossa ha mostrato carattere, solidità e un’identità più convinta. A eccezione della partita contro il Milan, infatti, la Roma non ha registrato passi falsi lontano dalla Capitale, confermando un rendimento sorprendentemente costante.

Smaltita la delusione per la sconfitta contro il Napoli, la Roma guarda ora alla prossima sfida esterna: il viaggio a Cagliari. L’Unipol Domus sarà il palcoscenico ideale per misurare la capacità della Roma di rialzarsi immediatamente. L’obiettivo è semplice e chiaro: tornare subito a vincere. E il contesto sembra favorevole, perché questa Roma non soffre più la lontananza da casa. Al contrario, si esprime spesso meglio. È un cambiamento radicale rispetto al passato recente, quando – come ricordava Mourinho – la squadra faticava a rendere senza il calore dell’Olimpico e persino senza il simbolico “dolce della nonna”. Con Gasperini, la Roma ha cambiato pelle, atteggiamento e mentalità.

La Roma di Gasperini domina la Serie A in trasferta

Analizzando il percorso stagionale della Roma tra campionato ed Europa League, una tendenza è evidente: fuori casa, la Roma diventa più sicura, più aggressiva, più cinica. In Serie A, i numeri parlano chiaro. La Roma di Gasperini è in cima alla classifica delle migliori squadre in trasferta: 15 punti in 6 gare, con l’unico ko arrivato contro il Milan lo scorso 2 novembre a San Siro. Curiosamente, proprio la Roma e i rossoneri condividono il primato della miglior difesa esterna, avendo incassato appena 3 reti.

Il rendimento europeo della Roma segue la stessa linea: percorso perfetto, 6 punti su 6 e un solo gol subito. Anche l’attacco sembra trarre beneficio dal giocare fuori dall’Olimpico. La vittoria più larga della Roma è arrivata infatti sul campo della Cremonese, dove i giallorossi hanno segnato 3 reti, un record stagionale. Persino Matias Soulé – capocannoniere della Roma – ha trovato più spesso la via del gol in trasferta (4 marcature) che in casa (solo 1), un dato che riflette la tendenza generale della squadra.

Se sia casualità o frutto di un nuovo equilibrio mentale, lo dirà il tempo. Intanto una cosa è certa: oggi la Roma è una squadra che, quando viaggia, si sente paradossalmente più a casa.