Troppi gol subiti: la Roma ha un problema in difesa?

Contro il Real Madrid sono venuti a galla i limiti difensivi della Roma: 8 gol incassati in 3 partite, Di Francesco è preoccupato

8 gol subiti in 3 partite e primo campanello d’allarme che suona in casa Roma. I giallorossi tornano in Italia, dopo aver affrontato Barcellona, Tottenham e Real Madrid, con un carico di dubbi e qualche punto interrogativo legato alla fase difensiva giallorossa. Di Francesco ci lavorerà approfonditamente da sabato, quando riprenderanno gli allenamenti a Trigoria, pensando però che anche l’anno scorso la storia era la stessa. A pochi giorni dall’inizio del campionato la Roma aveva perso 4-0 contro il Celta Vigo per poi ricompattarci in campionato e subire solo 5 gol nelle prime 10 partite. Nella partita di ieri notte, tuttavia, la linea difensiva della Roma contro il Real Madrid ha davvero sofferto tanto. Ok, di fronte c’era il primo Real della gestione Lopetegui al completo con i suoi pezzi da 90 ma le difficoltà palesate sia a livello di squadra che personali sono state evidenti.

Tanto che a fine match Di Francesco ha detto: «Non mi è piaciuta la fase difensiva iniziale, dove abbiamo lavorato in modo disordinato. Sul primo gol poi l’errore è concettuale della linea difensiva che con una palla del genere deve scappare tutta in avanti. E invece abbiamo fatto uno avanti e uno indietro, pagando forse la stanchezza fisica e mentale». A sembrare fuori condizione sono stati i singoli, a cominciare da Marcano che è stato molto approssimativo su entrambi i gol. Da sottolineare anche la prestazione incerta di Olsen (poco lucido in qualche intervento) mentre le note positive sono arrivati dai due esterni: Karsdrop e Florenzi. Da qui ripartirà Di Francesco per farsi trovare pronto a una settimana da via.