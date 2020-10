Roma, tutti negativi i tamponi effettuati nella giornata di ieri

Ottime notizie per la Roma e per Paulo Fonseca: sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra

La Roma prosegue l’avvicinamento alla prima sfida di Europa League del girone e conferma quanto già domenica mattina era emerso dai test pre Benevento.

Tutti i giocatori che, come da protocollo UEFA, ieri hanno svolto tamponi sono risultati negativi. Isolate, per il momento, le positività emerse al Covid-19 di Diawara (lunedì scorso) e Calafiori (sabato). La squadra resterà comunque in isolamento a Trigoria almeno fino alla partenza di domani per la Svizzera dove i giallorossi affronteranno lo Young Boys.