Roma in estasi per il ritorno in vetta! Il Romanista in apertura festeggia il successo sul Sassuolo: «That’s football»

Roma in estasi per il ritorno in vetta! Il Romanista in apertura festeggia il successo sul Sassuolo e la prestazione della squadra di Gasperini

“That’s football” scrive Il Romanista in apertura, commentando la vittoria per 1-0 della Roma sul Sassuolo. Un successo conquistato davanti a 10.000 tifosi romanisti grazie a un gol di Paulo Dybala al 16′, che ha deciso la partita. Con questa affermazione, la Roma raggiunge la prima posizione insieme al Napoli in classifica, ottenendo la sua quinta vittoria consecutiva in trasferta sotto la guida di Gasperini.

Un risultato che mancava dal 2013/2014

Con 18 punti conquistati, la Roma non era prima in classifica dopo le prime otto giornate dalla stagione 2013/2014. Questo segna un chiaro segnale alle rivali, un’indicazione delle ambizioni di un gruppo che, pur con alcuni limiti, ha ampi margini di crescita.

Gasperini soddisfatto

Al termine del match, mister Gasperini ha espresso la sua soddisfazione: «Sono soddisfatto della posizione in classifica e della gara di oggi. Il Sassuolo sta facendo molto bene, e dopo le due sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, c’è stata una grande risposta da parte della squadra».

Con questa vittoria, la Roma continua a crescere e a consolidare il proprio cammino, pronta a dare battaglia per le posizioni alte fino alla fine della stagione.