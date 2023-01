Roma-Zaniolo, niente Spezia e con le valigie in mano: i dettagli

Separato in casa, Nicolò Zaniolo non è partito per la sfida contro lo Spezia perché vuole lasciare la Roma

Valigie pronte ma con direzione ancora sconosciuta. La società attende le offerte, anche se avrebbe rifiutato il primo affondo del Tottenham. Gli Spurs volevano strappare il classe’99 in prestito oneroso con un obbligo di riscatto in base alla qualificazione in Champions o a una certa quota raggiunta di gol e assist. Offerta rifiutata dalla Roma come riportato da Alfredo Pedullà.