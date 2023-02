Le parole di Nicolò Zaniolo prima del viaggio che lo porterà a Istanbul. Tutti i dettagli sull’ex giocatore Roma

Nicolò Zaniolo è stato intercettato da Sky Sport in occasione della sua partenza per Istanbul. L’ormai ex Roma ha infatti lasciato l’albergo di Milano per recarsi all’aereoporto dove lo attenderanno le visite mediche e firma sul contratto con il Galatasaray.

PAROLE – «Sì, sono in partenza. Un abbraccio a tutti».