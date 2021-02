Roma, Zaniolo spinge per tornare: ecco quando è previsto il rientro

Nicolò Zaniolo spinge per tornare e rimettersi a disposizione di Fonseca ma il medico che l’ha operato predica calma. I dettagli

Nicolò Zaniolo non vede l’ora di tornare e rimettersi a disposizione di Fonseca per l’ultima parte di stagione della Roma. Tuttavia – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – Fink, il professore che lo ha operato al ginocchio in Austria, vuole procedere con calma.

L’obiettivo è evitare che il ritorno in campo possa essere affrettato e avere effetti negativi sulle sue condizioni. Probabilmente non potrà tornare in campo prima di metà aprile.