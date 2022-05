Romagnoli: «Stiamo ancora festeggiando. Dopo il derby vinto…». Le parole del difensore rossonero

Alessio Romagnoli intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato della vittoria dello scudetto del Milan. Le sue parole:

SCUDETTO – «Stiamo ancora festeggiando, è qualcosa di speciale»

FERRARI – «La Ferrari deve crederci è destinata a vincere, Leclerc sta andando benissimo, il campionato è lungo però non si sa mai»

COSA HA FATTO LA DIFFERENZA – «La determinazione. Ci davano per spacciati fin dall’inizio, davano l’Inter vincente, invece noi sapevamo della nostra forza e abbiamo sempre continuato a lottare»

FARE IL PILOTA – «Mi piace molto, l’altro giorno ero a Monza a girare in pista, quando posso vado e mi diverto è una passione che vorrei coltivare anche in futuro»

SFIDA VERSTAPPEN-LECLERC – «È una sfida bellissima, Leclerc ha fatto oggi un lavoro spettacolare, non diciamo nulla per domani per scaramanzia, ma speriamo bene».

FINALE DI CHAMPIONS – «Due squadre fortissime, allenate da due allenatori fantastici però noi teniamo alta la bandiera italiana e speriamo che Ancelotti possa alzarla stasera»

CLICK – «Nel derby di ritorno, abbiamo sofferto molto per 60′ poi dopo siamo usciti alla grande, abbiamo vinto una grandissima partita perchè l’Inter è stata una squadra fortissima, lì abbiamo avuto la consapevolezza che potevamo fare qualcosa di straordinario»

SFORTUNA – «Secondo me sono cose che capitano, io non ci credo»