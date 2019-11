Romania-Svezia, macth interrotto per cori razzisti contro Isak

Romania-Svezia, ancora un brutto episodio di razzismo da parte dei tifosi rumeni nei confronti di Isak

Ancora un altro, l’ennesimo episodio di razzismo. Il fatto è accaduto ieri durante la partita tra Svezia e Romania in cui gli svedesi hanno battuto per 2-0 i rumeni staccando il pass per Euro 2020.

Questa volta la vittima è Alexander Isak che subentrato da pochi minuti, ha chiesto all’arbitro Orsato di sospendere il match visti gli insulti razzisti da parte dei tifosi della Romania. L’arbitro ha quindi interrotto il gioco per circa un minuto e mezzo e lasciato spazio agli annunci degli altoparlanti. Questa è la terza volta che i tifosi rumeni si rendono protagonisti di simili gesti e ora potrebbero pagarne le conseguenze in termini di punti.