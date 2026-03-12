Ronaldinho sbarca su Netflix: in arrivo ad aprile la serie tv sulla leggenda del calcio brasiliana! L’anticipazione e l’annuncio

San Paolo, 12 marzo 2026 — Ronaldinho Gaúcho, uno dei più grandi calciatori della storia, sarà il protagonista di una nuova miniserie Netflix che racconta la sua straordinaria carriera e la sua vita oltre il calcio. La serie, dal titolo “Ronaldinho: The One and Only”, debutterà il 16 aprile in Brasile e sarà composta da tre episodi. Questa produzione offre uno sguardo esclusivo sulla vita del leggendario giocatore brasiliano, con materiale inedito e testimonianze di alcuni dei più grandi nomi del calcio mondiale, come Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Felipão, Carles Puyol e molti altri.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

La storia di un genio del calcio

La miniserie ripercorre le tappe salienti della carriera di Ronaldinho, dalle sue vittorie più iconiche alle sue sfide personali. Non si limita a raccontare solo i successi sportivi del “Gênio”, ma si addentra anche nei momenti più delicati della sua vita, offrendo una prospettiva unica su ciò che ha significato essere una delle stelle più brillanti nel panorama calcistico internazionale. Grazie all’accesso esclusivo alla sua vita privata e a materiali d’archivio inediti, gli spettatori potranno scoprire il lato umano del giocatore che ha conquistato i cuori dei tifosi di tutto il mondo.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Un viaggio nella storia del “bel gioco” brasiliano

Ronaldinho è ricordato come uno degli ultimi ambasciatori del “bel gioco” brasiliano, un calcio spettacolare che ha fatto innamorare milioni di appassionati. Il suo viaggio, che lo ha visto emergere da Porto Alegre per diventare una delle figure più decorate e rispettate della storia del calcio, è un racconto che va ben oltre il semplice sport. La serie non solo celebra la carriera di Ronaldinho, ma anche l’impatto che ha avuto nel portare il calcio brasiliano sulla scena mondiale, portando avanti una tradizione calcistica che affonda le radici nelle favelas e nei campi di terra battuta.

Questa miniserie sarà una vera e propria celebrazione della carriera e dell’eredità di uno degli idoli più amati del calcio mondiale, dando a tutti l’opportunità di vedere da vicino la leggenda che ha incantato gli stadi di tutto il mondo.