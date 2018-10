Il tabloid inglese The Sun ha pubblicato un video che ritrae Cristiano Ronaldo e la ragazza che lo accusa di stupro ballare in discoteca

Continua a far discutere il caso del presunto stupro di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese della Juventus, difatti, è finito al centro dell’attenzione questa volta non per le sue vittorie o le sue prestazioni in campo. Nei giorni scorsi, CR7 è stato accusato di aver abusato in una suite del Palms Casino Resort di una ragazza americana, Kathryn Mayorga, durante una vacanza a Las Vegas nel 2009.Oggi dopo le rivelazioni di questi giorni, il tabloid inglese The Sun ha pubblicato un video che ritrae Cristiano Ronaldo in compagnia della ragazza che lo accusa ballare in una discoteca. Intanto il giocatore bianconero attraverso il proprio profilo Twitter ha respinto le accuse affermando che si tratta solo di una fake news.