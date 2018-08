Ronaldo incanta a Villar Perosa e l’intesa con i compagni è già ottima

Cristiano Ronaldo non si sottrae al ruolo del protagonista tanto atteso e per 45 minuti delizia il pubblico di Villar Perosa

Sette minuti (anche se tecnicamente correva l’ottavo), tanto ci ha messo Cristiano Ronaldo a far esplodere di gioia il pubblico bianconero come se fosse una finale di Champions League. Gli oltre 5mila tifosi presenti a Villar Perosa erano lì tutti per lui. Una rete, undici palloni giocati, due tiri nello specchio, un colpo di tacco salvato sulla linea, un autogol provocato e qualche interessante duetto con Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa. L’amichevole di Villar Perosa è una specie di pizzicotto che la Juventus e i suoi tifosi si danno per rendersi conto che non è un sogno: il migliore del mondo è lì, con la maglia della Vecchia Signora. Insieme a tutti gli altri gioca con un’intesa sorprendente tenuto conto dei pochissimi allenamenti a disposizione (tre). Tempo occupato a lavorare duramente come dimostra l’imballamento generale dei muscoli della squadra compresi quelli di Cristiano Ronaldo che ha la faccia tirata e i carichi pesanti del lavoro alla Continassa sulle gambe.

Ma CR7 non delude. Fin dai primi minuti punta la porta e cerca qualcosa per deliziare il pubblico accorso unicamente per lui. Al 3′ un’iniziativa personale che non ha buon fine, al 4′ un tacco per Douglas Costa e al 5′ uno scatto su lancio di Bonucci che fa già pregustare ai tifosi bianconeri un leit motiv che vedranno quest’anno. All’ottavo minuto il gol. Lancio millimetrico di Bernardeschi, Ronaldo solo davanti al portiere Loria, palla nel sette e gol. Nessuna esultanza significativa ma solo un abbraccio con Dybala. I compagni lo cercano, dialogano con lui. A un certo punto Dybala e Ronaldo litigano scherzosamente su chi dovesse battere una punizione (l’ha spuntata l’argentino alla fine) testimonianza del fatto che tra i due sta nascendo una grande amicizia e intesa.