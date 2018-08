Ronaldo il Fenomeno: «Real favorito per la Champions, Inter sempre nel mio cuore»

Ronaldo il Fenomeno ha parlato dei sorteggi di Champions e delle favorite alla vittoria finale. Ecco le sue dichiarazioni

Cristiano Ronaldo sarà un valore aggiunto per la Juventus ma per Ronaldo il Fenomeno la grande favorita per la vittoria finale della Champions League rimane sempre il Real Madrid. La Juve ha fatto passi da gigante ma dovrà vedersela sempre con i Blancos: «Sono molto legato al Real più di quanto lo sia al Barça. Il Real era forte prima che arrivasse Cristiano e lo sarà anche dopo – dice il Fenomeno alla Gazzetta dello Sport – Resta la favorita della Champions, ha vinto 4 delle ultime 5 finali. Senza CR7 sarà un’altra grande sfida».

Ronaldo ha parlato così della Juventus: «Trova una squadra fortissima, che è arrivata due volte in finale di recente. La arricchirà, ma la Champions non è facile. Prendere Ronaldo non significa essere automaticamente campioni. Quello che non si può negare è che si tratta di un colpoi enorme, impensabile, ma nessuno può dire che succederà e quali equilibri cambieranno. Gli faccio l’in bocca al lupo. Capirà di essere arrivato in un Paese bellissimo, al quale voglio un gran bene, si godrà una grande avventura». Chiosa finale sull’Inter: «E’ sempre nel mio cuore, anche se l’ho seguita poco negli ultimi tempi e non ho più parlato con Moratti. Intanto è arrivata in Champions ed è un gran risultato: si misurerà con le migliori, nel posto che merita».