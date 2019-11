Ronaldo, la mamma: «Mafia nel calcio, se non ci fosse mio figlio avrebbe vinto più Palloni d’oro»

Ronaldo, ha detto la sua e lo ha fatto in modo forte, la mamma di CR7 ha parlato del sistema calcio e non solo

Di certo non ha paura di dire la sua Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo. Ecco cosa ha detto, in occasione del 106° anniversario dello storico club Madeira Union, in merito al Pallone d’oro 2019.

«C’è una mafia. È la parola giusta per definirla. Sì, c’è una mafia del calcio. Basta vedere tutto quello che è successo e capirete che è proprio così, se non ci fosse stata mio figlio avrebbe vinto più Palloni d’oro. Se fosse stato spagnolo o inglese, non farebbero quello che hanno fatto, ma dal momento che è portoghese e di Madeira… beh, succede. Non so se lo riceverà, ma tutti mi dicono di sì e mi fido. Penso che se lo meriti se analizziamo quello che ha fatto durante la stagione».