Ronaldo, Il Fenomeno, è stato ricoverato ad Ibiza per una forte polmonite. L’ex attaccante rassicura tutti sulle sue condizioni

E’ stata una giornata di grande apprensione per Ronaldo, non Cristiano ma Il Fenomeno brasiliano. Il campione considerato uno dei giocatori più forti della storia del calcio, come ha confermato qualche tempo fa Diego Armando Maradona, si trova in vacanza nella sua casa di Ibiza e venerdì nel tardo pomeriggio è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dove gli è stata diagnosticata una forte polmonite. Poche ore dopo Ronaldo è stato trasferito alla Clinica Nuestra Senora del Rosario per accertamenti ma fortunatamente è stato lui stesso a tranquillizzare i propri tifosi sulla sua buona salute tramite i social network. Il Fenomeno sarà infatti dimesso domani.

«Ragazzi, ho avuto una forte forma di influenza qui a Ibiza. Sono stato ricoverato venerdì, ma ora è tutto sotto controllo. Lunedì dovrei avere l’ok per essere dimesso e per tornare a casa. Grazie a tutti per i messaggi e per l’affetto!», ha scritto l’ex nerazzurro in un tweet.