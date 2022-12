Rovella: «Via dalla Juve soltanto per il Monza, ma lavoro per tornare»

Nicolò Rovella, centrocampista del Monza in prestito dalla Juventus, ha parlato a Tuttosport del suo futuro

Nicolò Rovella, centrocampista del Monza in prestito dalla Juventus, ha parlato a Tuttosport del suo futuro. Le sue dichiarazioni:

RICONQUISTARE LA JUVE – «Lavorando a testa bassa e facendo il massimo per il Monza. La Juve è una conseguenza: prima bisogna lavorare bene e giocare bene. Qui al Monza il livello è alto e quindi si impara sicuramente».

ALTRI CLUB INTERESSATI – «Questo lo sa il mio procuratore, ma io ho detto a lui: “Se

devo andare via dalla Juve, ci vado solo per il Monza”. Se non fossi venuto qui, sarei rimasto a Torino».

