Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan, firma arrivata e dettagli dell’accordo tra il portoghese e il Diavolo

Ruben Amorim al Milan, è lui il nuovo allenatore: il tecnico ha firmato con i rossoneri, ecco tutti i dettagli

Inizia ufficialmente una nuova ed entusiasmante era sportiva per il Milan. La dirigenza rossonera ha infatti concluso l’iter formale per affidare la guida tecnica della prima squadra a Ruben Amorim, che diventa a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Diavolo. L’intesa, che era già stata concordata verbalmente nelle scorse giornate, è ora stata ratificata a livello documentale, chiudendo definitivamente la ricerca dell’erede per la panchina milanista.

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L’accordo definitivo e la chiusura della burocrazia

A svelare la tanto attesa fumata bianca ci ha pensato Fabrizio Romano. I vertici societari di Via Aldo Rossi hanno completato con successo l’intera trafila burocratica necessaria per assicurarsi le prestazioni del brillante manager lusitano. Nelle ultime ore, infatti, è arrivato il via libera definitivo attraverso l’apposizione della firma sui documenti, sigillando così un matrimonio tecnico fortemente voluto da entrambe le parti per rilanciare le ambizioni della compagine lombarda.

I dettagli economici: stipendio e durata del contratto

La struttura dell’intesa economica rispecchia in modo fedele la pianificazione strategica elaborata dal management. L’obiettivo della dirigenza era quello di garantire stabilità al nuovo progetto tecnico, mantenendo al contempo una preziosa flessibilità contrattuale in vista degli anni a venire. A rivelare i termini esatti dell’operazione è stato proprio il giornalista sportivo, delineando il quadro completo della trattativa:

«Ruben Amorim ha appena firmato in via telematica il suo contratto da nuovo allenatore del Milan. Durata confermata: 2 anni, opzione per il terzo, poco più di 3 milioni netti a stagione più bonus».

Il comunicato ufficiale e la rivoluzione tattica

Conclusa la moderna procedura di sottoscrizione digitale del contratto, l’intero ambiente calcistico attende unicamente la diramazione del comunicato ufficiale da parte della società. L’importante investimento economico sostenuto dal club testimonia l’assoluta fiducia riposta nel tecnico portoghese, considerato l’uomo giusto per aprire un ciclo vincente.

La dirigenza ha scelto l’ex allenatore dello Sporting con uno scopo ben preciso: avviare una radicale rivoluzione tattica e infondere una mentalità dominante all’interno dello spogliatoio. Ora non resta che attendere il giorno del raduno estivo, momento in cui il nuovo condottiero inizierà a plasmare il Milan a sua immagine e somiglianza per affrontare da protagonista le imminenti sfide stagionali.