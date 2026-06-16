Canada ad immagine e somiglianza della Juventus: David stecca all’esordio Mondiale. Quella speranza che riscrive il futuro – VIDEO di Marco Baridon

David delude con il Canada come alla Juventus: esordio Mondiale da dimenticare. E il futuro sembra scritto – VIDEO di Marco Baridon

Oltreoceano non arrivano buone news Juventus, specialmente riguardo la situazione legata a Jonathan David, che si fa sempre più spinosa. L’attaccante ha steccato clamorosamente la sua prima apparizione al Mondiale con la maglia del Canada, non andando oltre un modesto pareggio per 1-1 contro la selezione della Bosnia. Questa prestazione decisamente opaca rappresenta un duro colpo non solo per le ambizioni di qualificazione della sua nazionale, ma anche per le precise strategie finanziarie e sportive della Juventus in vista dell’imminente sessione estiva di calciomercato.

Un esordio internazionale da dimenticare

L’ombra del bomber ammirato in passato sembra ormai un lontano ricordo. Durante la gara inaugurale della competizione iridata, la punta di diamante nordamericana ha palesato le medesime criticità tattiche che hanno caratterizzato i suoi ultimi mesi. Il calciatore è apparso totalmente isolato dal gioco di squadra, mostrando una preoccupante mancanza di lucidità negli ultimi sedici metri. A pesare in modo negativo sul giudizio complessivo è soprattutto un clamoroso errore a tu per tu con il portiere avversario: un’occasione sprecata che certifica un momento di profondo appannamento psicofisico. JD ha vanificato una chance colossale all’interno dell’area di rigore, confermando una pericolosa involuzione tecnica.

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Il bilancio in Serie A e la caccia ai sostituti

Questo grave passaggio a vuoto sul palcoscenico globale non fa che ricalcare l’annata ampiamente insufficiente vissuta all’ombra della Mole. I tifosi non hanno mai avuto il privilegio di ammirare quel giocatore capace di siglare oltre 100 gol durante la sua militanza nel campionato francese, al Lille. La sua esperienza in Italia si è rivelata ampiamente sotto le aspettative e, vista la crisi senza fine, la dirigenza della Vecchia Signora ha ormai preso la decisione definitiva: le strade vanno verso la separazione. Il club sta infatti setacciando l’Europa alla ricerca di alternative per il reparto offensivo. I profili maggiormente accreditati per rimpiazzare il partente sono attualmente quelli di Alexander Sorloth e Randal Kolo Muani, ritenuti i tasselli perfetti per dare nuova linfa all’attacco.

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Qatar e Svizzera: le ultime speranze per il bilancio

Nonostante la rottura appaia ormai indirizzata, i vertici juventini nutrono ancora una speranza legata al torneo in corso. L’auspicio ai piani alti della Continassa è che David riesca a ritrovare lo smalto perduto nelle prossime due decisive sfide del girone eliminatorio contro Qatar e Svizzera. Una reazione d’orgoglio e qualche segnale importante risulterebbero infatti fondamentali per attrarre pretendenti e stimolare offerte concrete (sopra i 30 milioni). Solo attraverso una cessione remunerativa il club potrà sbloccare il tesoretto necessario per affondare il colpo sui nuovi innesti desiderati.