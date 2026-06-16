Chi è Renard, dall’impresa contro l’Argentina ai Mondiali del 2022 alla nuova missione con la Tunisia: è lui il sostituto di Lamouchi come ct

La Tunisia cambia commissario tecnico a Mondiali 2026 in corso. Dopo la pesante sconfitta all’esordio contro la Svezia, la Federazione tunisina ha scelto di interrompere il rapporto con Sabri Lamouchi, protagonista di un avvio estremamente complicato sulla panchina delle Aquile di Cartagine. Una decisione clamorosa, ma maturata rapidamente dopo il ko che ha aperto il torneo e alimentato dubbi profondi sulla gestione tecnica della squadra.

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L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale della Federazione: «La Federazione calcistica tunisina annuncia la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il commissario tecnico Sabri Lamouchi e gli augura il meglio per i suoi futuri successi professionali». Una formula diplomatica per chiudere un’esperienza durata poco e terminata nel momento più delicato possibile: durante una competizione internazionale.

Tunisia, Renard nuovo ct fino al termine dei Mondiali

Il sostituto sarà Hervé Renard, tecnico francese con grande esperienza nel calcio africano e internazionale. L’ufficialità è arrivata in questi minuti con una nuova nota della nazionale: «La Federazione tunisina di calcio annuncia la nomina di Hervé Renard come commissario tecnico della Nazionale fino al termine dei Mondiali 2026. L’allenatore inizierà il proprio incarico a partire dalla serata di oggi, mantenendo le stesse condizioni economiche. L’accordo prevede inoltre l’apertura di una trattativa al termine della partecipazione ai Mondiali, con l’obiettivo di avviare una collaborazione a lungo termine basata su precisi traguardi sportivi. Il nuovo commissario tecnico terrà un incontro con la stampa presso il campo di allenamento, mezz’ora prima dell’inizio della seduta».

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Per la Tunisia si tratta di una scelta forte: affidarsi a un allenatore abituato ai tornei brevi, capace di incidere rapidamente sui gruppi e di lavorare in contesti complessi.

Tunisia, chi è Hervé Renard: trofei e imprese internazionali

Hervé Renard, nato il 30 settembre 1968 ad Aix-les-Bains, è uno degli allenatori più riconoscibili del calcio internazionale. La sua carriera è legata soprattutto alle nazionali africane. Dopo le prime esperienze tra Draguignan, Cambridge United, Nam Dinh e Cherbourg, ha iniziato il proprio percorso ad alto livello come assistente di Claude Le Roy nel Ghana.

Il primo grande capolavoro arriva nel 2012, quando guida lo Zambia alla vittoria della Coppa d’Africa, primo titolo continentale nella storia della nazionale. Nel 2015 si ripete con la Costa d’Avorio, diventando il primo tecnico capace di vincere la competizione con due selezioni diverse.

Dal 2016 al 2019 ha guidato il Marocco, portandolo al Mondiale 2018, poi nel 2019 è passato all’Arabia Saudita. Proprio con i sauditi ha firmato una delle imprese più iconiche del calcio moderno: il successo per 2-1 contro l’Argentina di Lionel Messi nel match inaugurale del Mondiale 2022, contro la squadra poi diventata campione del mondo.

Dopo l’esperienza con la Francia femminile e il ritorno in Arabia Saudita, Renard riparte ora dalla Tunisia. La missione è complicata, ma il suo profilo da specialista dei tornei può rappresentare la scossa necessaria per provare a raddrizzare un Mondiale iniziato nel peggiore dei modi.