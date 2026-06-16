Cambiaso Juventus, futuro da monitorare: dopo il Barcellona anche il Chelsea sul laterale bianconero

Il futuro di Andrea Cambiaso potrebbe essere lontano dalla Juventus: dopo le voci sull’interesse del Barcellona, arrivano quelle del Chelsea

Il futuro di Andrea Cambiaso potrebbe diventare uno dei temi più caldi del calciomercato della Juventus. Le ottime prestazioni offerte dal laterale azzurro hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi top club europei, pronti a valutare un possibile assalto nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dalle ultime news Juventus de La Gazzetta dello Sport, il Barcellona è stata la prima società a muoversi concretamente per sondare il terreno, individuando nel giocatore bianconero un profilo ideale per rinforzare la corsia difensiva.

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La Juventus considera Cambiaso un elemento importante del proprio progetto tecnico, grazie alla sua duttilità e alla capacità di interpretare più ruoli sulle fasce. Tuttavia, davanti a una proposta economica particolarmente importante, la posizione del club potrebbe essere rivalutata. La dirigenza non avrebbe intenzione di svendere il calciatore, ma le dinamiche del mercato internazionale possono cambiare rapidamente gli scenari.

Cambiaso Juventus, l’effetto domino dopo Cucurella

A incidere sul futuro di Cambiaso potrebbe essere anche il trasferimento di Marc Cucurella dal Chelsea al Real Madrid. Un’operazione che rischia di generare un effetto domino importante sul mercato dei terzini sinistri. Il club londinese, infatti, avrebbe ora la necessità di individuare un sostituto di alto livello e il nome dell’ex Genoa sarebbe finito in cima alla lista dei profili monitorati.

Il nuovo allenatore dei Blues, Xabi Alonso, apprezzerebbe molto le qualità tecniche e tattiche del laterale bianconero. Cambiaso può giocare su entrambe le corsie, garantisce spinta, qualità nel palleggio e intelligenza nelle letture: caratteristiche che lo rendono un profilo particolarmente moderno e adatto a contesti di alto livello.

Cambiaso Juventus, servirà un’offerta importante

La situazione resta in evoluzione e le prossime settimane saranno decisive per capire se il Chelsea passerà dal semplice interesse a un’offerta ufficiale. La Juventus non chiude a priori alla possibilità di una cessione, ma per far vacillare il club servirà una proposta davvero significativa.

Un eventuale addio di Cambiaso potrebbe garantire una plusvalenza rilevante e permettere ai bianconeri di reinvestire in altri reparti. Per ora i dialoghi restano sullo sfondo, ma il mercato estivo è pronto a entrare nel vivo.