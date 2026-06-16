Il Tottenham piomba su Tonali! De Zerbi spinge per il colpo: gli Spurs preparano l’assalto al Newcastle. Il punto sulla trattativa

News calciomercato: Sandro Tonali è il grande desiderio di Roberto De Zerbi per il nuovo Tottenham. Dopo aver evitato la retrocessione accettando la panchina degli Spurs nel finale di stagione, il tecnico italiano sta già lavorando alla ricostruzione della squadra in vista della prossima annata. L’obiettivo è cambiare identità al club londinese, partendo da un centrocampo più tecnico, intenso e adatto alle sue idee di gioco.

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Dopo le indiscrezioni legate a Nicolò Fagioli della Fiorentina, il Tottenham avrebbe messo nel mirino un altro profilo italiano: Tonali, oggi al Newcastle e tornato protagonista dopo la squalifica della stagione 2023/24. Il centrocampista della Nazionale italiana è seguito da tempo da diverse big inglesi, in particolare Manchester City e Manchester United, ma nelle ultime ore sarebbe proprio il club del Nord di Londra ad aver mosso i passi più concreti.

Tonali Tottenham, il giocatore apre alla destinazione

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, lo stesso Tonali sarebbe aperto alla possibilità di trasferirsi al Tottenham dopo tre stagioni al Newcastle. Per il centrocampista si tratterebbe di un nuovo passaggio importante della carriera, in un progetto tecnico nel quale potrebbe diventare il riferimento assoluto della mediana.

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De Zerbi vorrebbe affidargli le chiavi del centrocampo, costruendo intorno a lui una squadra più coraggiosa, aggressiva e orientata al possesso. Un profilo come Tonali, per caratteristiche, intensità e conoscenza del calcio europeo, rappresenterebbe un rinforzo ideale per il nuovo corso degli Spurs.

Tonali Tottenham, Newcastle valuta alto il centrocampista

La trattativa, però, si preannuncia complessa. Il Newcastle ha già realizzato una cessione importante con Anthony Gordon, passato al Barcellona per 70 milioni di euro più 10 di bonus. Proprio per questo i Magpies non avrebbero necessità di abbassare le pretese per Tonali.

Acquistato dal Milan per circa 59 milioni di euro, il centrocampista oggi avrebbe una valutazione superiore. Il Newcastle potrebbe chiedere una cifra molto alta, forse vicina ai 100 milioni, per lasciarlo partire. Il Tottenham osserva, De Zerbi spinge: il dossier Tonali può diventare uno dei più caldi dell’estate.