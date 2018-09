Ruben Neves e Diogo Jota: la Juve fa nuovi affari con Mendes

La Juventus potrebbe fare nuovi affari con Jorge Mendes. Il club bianconero pensa a Ruben Neves e a Diogo Jota del Wolverhampton

Nuovi affari tra Juventus e Jorge Mendes? La Juve ha investito quasi 160 milioni di euro per ingaggiare due giocatori della scuderia del manager portoghese, vale a dire Cristiano Ronaldo (117) e Joao Cancelo (40). I bianconeri hanno fatto affari con il potente manager lusitano e potrebbero continuare a tenere aperto il canale con l’agente, andando a ingaggiare due giovani molto promettenti come Ruben Neves e Diogo Jota. I due vestono la maglia del Wolverhampton e potrebbero lasciare la Premier per la Serie A.

Secondo Il Corriere dello Sport, prosegue il filo diretto tra Mendes e la Juventus. Jota è un esterno d’attacco, classe ’96, che si è già messo in luce con le giovanili del Portogallo ma sta trovando la sua consacrazione nei Wolves (è in prestito dall’Atletico Madrid, 17 i gol in Championship l’anno scorso). Ruben Neves è un centrocampista centrale, classe ’97, ex Porto che può agire da mezzala e che è molto abile in fase di palleggio ma anche nelle conclusioni da fuori (6 i gol lo scorso anno nella B inglese). Naturalmente in tanti si sono accorti di loro. Il più richiesto è Neves che piace anche a Manchester United e Chelsea. Valutazione? 60 milioni!