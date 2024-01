Rubinho: «Milan opzione credibile per Conte, ecco cosa credo»

Le parole di Rubinho, ex portiere della Juventus, sul possibile approdo di Conte al Milan. Tutti i dettagli

Rubinho, ex portiere, ha parlato in esclusiva a Milannews24 del possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Milan.

Come vedi Conte come sostituto di Pioli sulla panchina del Milan?

«L’ipotesi è credibile. Io dico sempre che dove c’è fumo c’è fuoco! Conte è un allenatore da grandi squadre…e il Milan lo è. Per questo credo sia un ottimo nome per loro».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI RUBINHO A MILANNEWS24