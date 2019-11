Rudi Garcia è il peggior allenatore nella storia della Champions League

I numeri di Rudi Garcia in Champions League recitano 5 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte in 27 incontri. La media è di 0,85 punti guadagnati a partita, la peggiore nella storia della competizione tra gli allenatori con almeno 20 gare giocate.

Il tecnico del Lione, perdendo contro lo Zenit, è diventato il detentore di questo triste record. Nemmeno i tifosi della Roma non ricordano con piacere la sua esperienza in Champions League: con lui la squadra perse 1-7 e 6-1 contro Bayern Monaco e Barcellona.

0.85 – Rudi Garcia registers 0.85 point per game in the Champions League, lowest average of any manager with at least 20 games in the competition.

