La Juve blinda Rugani: summit per il rinnovo

La Juventus pensa al rinnovo di Daniele Rugani. Presto l’incontro tra le parti per il prolungamento: le ultimissime news

La Juventus blinda Daniele Rugani? Il difensore non ha ancora messo piede in campo in questa stagione ma presto potrebbe rinnovare il suo contratto. Il centrale classe ’94 è stato vicino alla cessione in estate ma alla fine è rimasto. Il difensore era finito nel mirino del Chelsea che aveva messo sul piatto 4-4,5 milioni di euro a stagione ma la Juve ha rifiutato ogni offerta, trattenendo l’ex Empoli e cedendo poi Mattia Caldara al Milan per il ritorno di Leonardo Bonucci.

Daniele può rinnovare. Adesso è stato fissato il summit rinnovo tra l’agente Davide Torchia e Fabio Paratici. Quasi sicuramente già la settimana prossima, tra giovedì e venerdì. Entrambe le parti vogliono rinnovare e di conseguenza il matrimonio si farà. Il contratto di Rugani scadrà nel 2021 ma il nuovo accordo arriverà fino al 2023, proprio come Pjanic. Pronto un ingaggio con base fissa da 2,8-3 milioni di euro più bonus a stagione. Il Chelsea avrebbe offerto di più, mail difensore centrale, stando a quanto riferito da Sportitalia, è rimasto volentieri alla Juve. Ora è pronto a rinnovare il contratto con la Vecchia Signora fino al 2023: tra pochi giorni l’incontro.