Sabiri via dalla Fiorentia? Anche il Genoa tenta il colpo: corsa a 3 per il trequartista marocchino! Ecco tutti i club in corsa per il suo acquisto

Le strade di Abdelhamid Sabiri e della Fiorentina sono destinate a separarsi definitivamente in questa sessione invernale di calciomercato. Il trequartista classe 1996, talento cristallino ma discontinuo, è finito ormai ai margini del progetto tecnico dei Viola. I numeri, d’altronde, sono impietosi e non lasciano spazio a interpretazioni: una sola presenza in campionato in questa stagione certifica che il giocatore non rientra nei piani della società toscana, pronta a valutare ogni offerta in uscita per alleggerire la rosa.

In pole position per assicurarsi le prestazioni del fantasista marocchino c’è il Genoa. Il club ligure, alla disperata ricerca di qualità e imprevedibilità negli ultimi trenta metri per alimentare il reparto offensivo, ha individuato nell’ex Sampdoria il profilo ideale per agire tra le linee. Secondo le indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb, il Grifone sta monitorando con grande attenzione la situazione, valutando un affondo decisivo nelle prossime ore. Tuttavia, la pista che porta all’ombra della Lanterna non è l’unica percorribile: altre due società del massimo campionato italiano avrebbero effettuato sondaggi esplorativi, fiutando l’occasione di rilanciare un giocatore tecnicamente dotato a costi contenuti.

Per Sabiri si tratterebbe dell’ennesimo capitolo di una carriera da vero “giramondo”. Dopo un triennio trascorso prevalentemente all’estero, con le maglie dei sauditi dell’Al-Fayha e dell’Al-Taawoun, oltre alla parentesi negli Emirati Arabi con l’Ajman Club, il centrocampista offensivo è rientrato a Firenze in estate sperando in una chance che non è mai arrivata. Il suo contratto con i Gigliati scade il 30 giugno 2026, un dettaglio che impone alla dirigenza di trovare una soluzione immediata per non svalutare ulteriormente il cartellino. L’obiettivo del giocatore è chiaro: restare in Italia, campionato che conosce bene avendovi già militato (anche con la maglia blucerchiata), per ritrovare quella continuità smarrita e tornare a essere un protagonista assoluto, lasciandosi alle spalle le esperienze in Premier League e Bundesliga.

QUI: le novità del giorno sul calciomercato.