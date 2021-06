Italia, Sacchi: «Oggi prova importante, lavoro straordinario di Mancini»

Intervistato da Tutti Convocati, Arrigo Sacchi ha così parlato della Nazionale di Roberto Mancini impegnata questa sera in Euro 2020

«L’ Italia ha stupito tutti in questi 2 anni, oggi prova importante, ogni partita è una guerra, devono esser preparati a questo, ho grande fiducia nei ragazzi e in Mancini, mi ha stupito perché ha trovato una situazione disastrosa, il calcio italiano è già affogato. I nostri giovanotti hanno fatto bene, ma le avversarie erano inferiori, oggi parte un grande esame, se hanno recepito che il miglior antidoto contro l’avversario è fare il proprio gioco. Mancini sta facendo un lavoro straordinario in situazioni difficilissime. Altre squadre hanno individualità superiori, come dobbiamo recuperare? Essendo più squadra degli altri»