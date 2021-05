Sala risponde a Salvini: «Tifosi dell’Inter a San Siro? Non si poteva»

Sala, sindaco di Milano, ha risposto alle richiesta di Salvini di far entrare i tifosi dell’Inter a San Siro per festeggiare lo Scudetto

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha risposto alle richiesta di Matteo Salvini di far entrare i tifosi dell’Inter a San Siro per festeggiare lo Scudetto. Le sue dichiarazioni.

«L’ex Ministro dell’Interno Salvini chiede: “Sala non poteva far entrare 20.00 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000?”. La risposta è no. Innanzitutto perché gli stadi sono chiusi. E poi, come entrano ed escono 20.000 tifosi senza assembrarsi?».