Sala su San Siro: «Aspetto di vedere un progetto prima di parlare»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del nuovo stadio San Siro in occasione dell’intitolazione dei Giardini di viale Giovanni da Cermenate a Paolo Scrofani. Ecco le sue parole riportate da Calcio e Finanza:

«Il problema è che noi stiamo ancora aspettando il progetto rivisto di Milan e Inter e non ne vorrei parlare più finchè non lo abbiamo. Perchè dal progetto capiremo quanto percorso hanno fatto ancora per venire non dalla nostra parte ma dalle nostre indicazioni»