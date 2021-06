Sala: «Zhang mi ha garantito che Suning rimarrà alla guida dell’Inter»

Il sindaco di Milano, Sala, è tornato a parlare della questione del nuovo stadio, parlando anche del futuro dell’Inter

Torna a parlare in sindaco di Milano e torna a farlo sull’argomento Stadio: «Per lo stadio e per tutto il resto è importante che Zhang resti alla guida dell’Inter». Ha esordito così Sala alla Gazzetta dello Sport.

«A Zhang ho fatto una domanda semplice – ha spiegato Sala – cioè lo stadio è progetto che richiederà anni, tu hai intenzione di rimanere per anni nell’Inter e controllarla? Lui mi ha detto: per come oggi è il calcio e per l’effetto della pandemia è difficile farci soldi, per noi è stato un investimento di comunicazione e promozione e ad oggi ci abbiamo messo 400 milioni, per cui non ho intenzione di mollare adesso e garantisco che la mia famiglia rimarrà alla guida dell’Inter».

Il sindaco di Milano ha infine commentato: «Affidare i lavori che portano a un ripensamento di un quartiere, e San Siro è uno dei quartieri più delicati di Milano, bisogna avere certezze sulla persona con cui tratti»