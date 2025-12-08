Salah Liverpool, ci sarà contro l’Inter? La decisione di Slot ora è ufficiale. Ecco i dettagli e cosa succederà nei prossimi giorni

Salah Liverpool, Slot ha deciso di non convocarlo per la sfida contro l’Inter. Una posizione forte che conferma la rottura con l’egiziano

Alla vigilia della grande sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, un annuncio improvviso ha stravolto l’intera preparazione del match: Salah Liverpool non sarà una combinazione presente nella notte di San Siro. Mohamed Salah, infatti, è stato escluso dai convocati e non sarà a disposizione del tecnico Arne Slot per la trasferta italiana. Una decisione pesante, che cambia radicalmente gli equilibri tattici e psicologici della gara valida per la sesta giornata della League Phase.

La scelta del Liverpool è ormai definitiva e arriva dopo settimane turbolente. Salah era già stato lasciato fuori in alcune partite di Premier League, decisioni che avevano provocato non poche discussioni. Il tutto è poi esploso dopo il match contro il Leeds, quando l’attaccante egiziano aveva rilasciato dichiarazioni molto dure, lasciando trapelare un rapporto sempre più compromesso con l’ambiente. Il club, di fronte a queste tensioni crescenti, ha scelto una linea di fermezza che rende evidente quanto il caso Salah Liverpool sia diventato ingestibile.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrice Hawkins, l’esclusione sarebbe frutto di una decisione presa congiuntamente da Arne Slot e dal board societario, segno di una frattura interna ancora lontana dall’essere ricomposta. Il tecnico olandese, sin dal suo arrivo, aveva puntato molto sulla disciplina e sull’equilibrio dello spogliatoio: la situazione creatasi attorno alla stella egiziana ha evidentemente minato questa stabilità.

Dal punto di vista tecnico, l’assenza di Salah rappresenta uno scenario inedito e complicato per il Liverpool. Nonostante una stagione difficile, il numero 11 continua a essere il faro offensivo della squadra, un leader riconosciuto non solo per il rendimento ma anche per carisma ed esperienza internazionale. La sua capacità di incidere con una singola giocata è un patrimonio che i Reds dovranno provare a rimpiazzare, pur sapendo che nessuno dei sostituti può davvero replicarne l’impatto. Per l’Inter di Cristian Chivu, questa è una notizia che modifica radicalmente la preparazione del match: affrontare il Liverpool senza Salah significa togliere di mezzo la minaccia più temuta.

Il caso Salah Liverpool continua dunque a far discutere. Le tensioni accumulate, le esclusioni improvvise e le dichiarazioni pubbliche degli ultimi giorni hanno tracciato un solco profondo tra il giocatore e l’allenatore. Ora la rottura si riflette anche sul campo, con una decisione ufficiale che pesa come un macigno sulla vigilia della sfida.