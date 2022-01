Salernitana, al via il mercato: idee Caceres e Marin dal Cagliari

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Salernitana può dare il via al mercato e punta Caceres e Marin del Cagliari. Le ultime

La Salernitana, dopo la cessione a Iervolino, può dare il via al mercato. Diverse le piste da seguire per puntare alla salvezza.

I nomi portano a Caceres e Marin del Cagliari, oltre a La Mantia dell’Empoli per l’attacco. L’uruguaiano dei sardi è in uscita e potrebbe non essere un grosso problema trovare un accordo. Più difficile la pista che porta a Marin, essendo un elemento cardine del centrocampo di Mazzarri. Per quanto riguardo l’attacco la pista La Mantia è calda, ma servirà anche qualche uscita per inserire un nome nel reparto offensivo. A riferirlo Il Mattino.