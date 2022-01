ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini vuole il viola Amrabat ma il giocatore, per ora, rifiuta la corte dei sardi

Il Cagliari sta setacciando il mercato in cerca di rinforzi per il girone di ritorno. Dopo aver sistemato in parte la difesa, tocca al centrocampo.

Piace Amrabat, secondo cui La Gazzetta dello Sport, il Cagliati avrebbe già fatto un’offerta al giocatore. Il viola avrebbe al momento rifiutato la proposta.

CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24