Salernitana, Castori: «Autonomia non delle migliori. Speriamo di fare bene per 90 minuti»

Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Hellas Verona

RIPARTIRE DALL’ATALANTA – «Ripartiamo da lì, ci sono mancati gli ultimi 15-20 minuti e speriamo stasera di fare le cose per bene per tutti i 90. Di conseguenza ci auguriamo anche che sia diverso il risultato».

11 GOL SUBITI NELLA RIPRESA – «Siamo partiti in ritardo, l’autonomia non è stata ancora giusta per tutti i 90 minuti, solo giocando si può arrivare a una prestazione migliore».